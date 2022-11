Tornano i concerti nello stadio di Palermo, si riparte con Vasco Rossi e sarà bagno di folla

Si riaccendono le luci del Barbera non solo per le partite di calcio. A Palermo, alla fine della prossima primavera, tornerà un grande concerto, dopo anni di magra per i divieti in vigore e per l'assenza di impianti adatti a contenere il grande pubblico. Nel capoluogo siciliano, nell'impianto di viale del Fante, tornerà ad esibirsi Vasco Rossi, rockstar italiana molto amata da giovani e adulti. L'organizzatore dell'evento, a cui è riuscita l'impresa, è Carmelo Costa, che più volte ha denunciato la carenza di impianti per grandi concerti a Palermo. Costa ha trattato direttamente con i vertici di City group, società proprietaria del Palermo calcio che ha in affido la gestione dello Stadio Barbera, ottenendo l'agognato sì, anche con l'assenso del Comune, per il 2023, alla fine del campionato di serie B in cui milita il club rosanero.

L'ultima volta di Vasco Rossi in Sicilia è stata la scorsa estate a Messina. E fu un autentico tripudio per l'artista modenese, con richieste da tutta la regione e non solo. Nella città dello stretto tutte le strutture alberghiere furono prese d'assalto, con ritorni economici per tutto l'indotto. Il tour, infatti, portò lavoro a migliaia di persone.

Martedì lo stesso Vasco Rossi dovrebbe ufficializzare le date del concerto a Palermo. Stabilita anche la capienza effettiva dello stadio si procederà alla tanto attesa prevendita.

Lagalla: «Palermo non poteva restare ai margini»

«La notizia del concerto di Vasco Rossi a Palermo conferma l’impegno di questa amministrazione per far tornare in città i grandi nomi del panorama musicale. È già successo con lo sforzo per rendere, la scorsa estate, il Velodromo di nuovo agibile per ospitare il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori e si prosegue, riaprendo dopo tanti anni lo Stadio Barbera per un grande evento musicale come il concerto di Vasco Rossi». Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Vasco Rossi dovrebbe esibirsi con due date nel capoluogo siciliano a primavera 2023. «La città non merita di stare ancora ai margini, ma di essere una meta al centro dei grandi spettacoli - aggiunge il sindaco - Oltre a essere una bella notizia per i palermitani, il ritorno dei grandi concerti in città diventa una grande occasione per l’economia e l’indotto del territorio che ruotano attorno agli spettacoli di questa portata».

© Riproduzione riservata