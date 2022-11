Vasco Rossi in concerto a Palermo il 22 e 23 giugno, «se non arriva l’olocausto nucleare...»

«Terrò i concerti il prossimo anno? E chi lo sa... Se non arriva l’olocausto nucleare...». È la battuta di Vasco Rossi, «assediato» dai giornalisti, prima di entrare in sala al The Space Moderno, in piazza Esedra, per l’anteprima del film-evento «Vasco Live Roma Circo Massimo 2022» che ripercorre i due concerti tenuti dal Kom nella capitale lo scorso giugno e che hanno coinvolto 140mila spettatori. Il film sarà nelle sale italiane il 14, 15 e 16 novembre. La battuta di Vasco era riferita al momento storico che il mondo sta vivendo. Comunque il calendario del tour negli stadi per il prossimo anno è definito.

Le città prescelte sono Bologna (6 e 7 giugno, stadio Dall’Ara), Roma (stadio Olimpico, 16 e 17 giugno), Palermo (stadio Barbera, 22 e 23 giugno) e Salerno (stadio Arachi, 28 e 29 giugno). Due particolarità: un boato di entusiasmo da parte del pubblico in sala ha accolto la notizia dei due concerti programmati a Roma; la città di Palermo torna dopo decenni ad essere sede di concerti di musica leggera e rock. «Questo prossimo tour sarà la prosecuzione di quello tenuto quest’anno, ci sarà continuità», ha promesso Vasco.

Le prevendite per i concerti si apriranno il 25 novembre dalle 11. Le presale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket. L’apertura vendite generale sarà aperta sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.

Intanto sono già 300 le sale cinematografiche che hanno prenotato il film-evento che ripercorre i due concerti tenuti da Vasco Rossi nella Capitale.

