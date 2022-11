Lo stadio di Palermo riapre ai concerti: in 37 mila potranno cantare insieme a Vasco

Riaprire lo stadio Barbera ai concerti è un enorme traguardo che porta anche la firma di Vasco Rossi. Per ottenere il via libera per il 22 e 23 giugno 2023, è stata decisiva la caparbietà di Vasco. Per le due serate di Vasco Rossi lo stadio avrà una capienza di 37 mila persone a serata.

Stabilire dal nulla una data del Blasco allo stadio di Palermo, è stata una trattativa abbastanza complicata, così come racconta l'organizzatore Carmelo Costa, catanese, fondatore della società "Musica da bere”."La trattativa è stata portata a termine da Live Nation - dice Costa -, volontà e perseveranza hanno premiato". La prima difficoltà sarebbe da attribuire al passaggio delle grandi gru e dei grandi macchinari dalla porta principale dello stadio. “Non era possibile – aggiunge Costa – che il re degli stadi non avesse mai cantato al Barbera, ma solo al velodromo: senza la ferma volontà di Vasco e di Live Nation non sarei riuscito nell'impresa".

E così, il 22 e il 23 giugno (la prevendita inizia venerdì 25 novembre alle 11 nei maggiori circuiti di distribuzione), a Palermo si potrà materializzare uno dei più grandi concerti attesi da tempo infinito.

