Emesso in 300 mila esemplari il francobollo di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia: ecco la foto

Coniato il francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. I due "supereroi" palermitani della comicità rappresentano un vero e proprio fenomeno culturale.

Il francobollo di Poste Italiane è stato emesso oggi (26 ottobre) dal ministero dello Sviluppo Economico e rientra nella serie tematica "le Eccellenze dello spettacolo", ce ne è anche uno dedicato a Macario: tutti hanno il valore di 1,20 euro e la tiratura è di 300 mila esemplari.

I francobolli sono stampati dall'Istituto poligrafico della Zecca di Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è stato disegnato da Tiziana Trinca. La vignette raffigura i ritratti di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in primo piano su una pellicola cinematografica.

