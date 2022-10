Palermo ricorda Ciccio Ingrassia a 100 anni dalla nascita: al Capo un murale dedicato all'attore

Un secolo, 100 anni. Tanto è trascorso dal giorno in cui è venuto alla luce Ciccio Ingrassia, il grande attore palermitano che insieme a Franco Franchi ha formato una delle più brillanti e amate coppie di comici. Oggi (5 ottobre) ricorre infatti il centenario della nascita di Ingrassia.

Francesco "Ciccio" Ingrassia nacque a Palermo, nel quartiere Capo, in via San Gregorio. Quartogenito dei cinque figli di Pietro Ingrassia (muratore) e di Nunzia Motta (casalinga), di modeste condizioni economiche. Nell'adolescenza, cercando di mantenersi con i mestieri più disparati (barbiere, falegname, calzolaio, salumiere), si guadagnò da vivere dal 1938 come intagliatore di calzature ed in quel periodo iniziò a manifestarsi la sua passione per il mondo dello spettacolo. Cominciò a esibirsi in occasione di cerimonie private dove imitò con successo alcune gag di Totò, divenuto il suo idolo.

All'inizio degli anni cinquanta, Ingrassia era attore in una compagnia teatrale, con regolare contratto. Per le strade di Palermo incontrò quasi casualmente Francesco Benenato, che presto acquisisce il nome d'arte di Franco Franchi, iniziando un lungo sodalizio artistico cinematografico, che avrebbe dato vita a una coppia definita d'oro per il grande successo che ebbe di pubblico e di botteghino. La coppia Franco & Ciccio girò più di 100 film tra gli anni sessanta e ottanta, e si distinse anche nel mondo dello spettacolo, tra televisione (apparizioni e conduzione di programmi di successo) e teatro.

Nel corso della sua lunga carriera cinematografica, Ingrassia è stato candidato più volte alla vittoria di svariati premi. Fu candidato per la prima volta ai Nastri d'argento nel 1974, come miglior attore non protagonista per Amarcord di Federico Fellini. Ebbe successivamente altre due candidature, sempre come miglior attore non protagonista nel 1976, per il quale vinse il premio recitando nel ruolo dell'onorevole Voltrano nel film Todo modo di Elio Petri e nel 1996, per il film Camerieri.

Nel 1988 venne candidato ai Ciak d'oro come miglior attore non protagonista per il film Domani accadrà, diretto da Daniele Luchetti (al suo esordio alla regia), mentre nel 1991, vinse il David di Donatello per il film Condominio, come miglior attore non protagonista nel ruolo del maresciallo Gaetano Scarfi. Franco e Ciccio continuarono a partecipare a vari programmi televisivi, sia come presentatori che come ospiti, fino alla morte di Franco, nel 1992. Piano piano, Ingrassia ridusse la sua presenza in televisione. Morì al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, il 28 aprile 2003, a 80 anni, per problemi respiratori.

Oggi, in occasione del centenario della nascita di Ciccio Ingrassia verrà svelato alle ore 16 in via San Gregorio, dove sorge la casa natia dell'attore, un murale a lui dedicato, realizzato dell’Associazione CalaPanama che darà vita ad un’estemporanea di pittura. L'inaugurazione sarà curata dal direttore artistico Salvatore Calò. Salvo Piparo, Domenico Ciaramitaro, Veronica Bonaceto e Maria Grazia Saccaro ricorderanno l’attore palermitano con aneddoti e racconti.

