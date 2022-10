Rai Uno, il soprano di Bagheria Elisabetta Giammanco ai Soliti Ignoti

Un soprano palermitano ospite a I soliti ignoti. Nella trasmissione di ieri sera (6 ottobre) su Rai Uno la cantante lirica di Bagheria Elisabetta Giammanco è stata tra i protagonisti della trasmissione di Amadeus. Artista conosciuta ed apprezzata, Giammanco ha partecipato a numerosi concerti e spettacoli, esibendosi in varie città d’Italia e degli Stati Uniti, cimentandosi nei repertori più svariati: opera, operetta, musica sacra, musica etnica e popolare di tradizione. Si è esibita anche in vari teatri italiani ed ha ricevuto molti riconoscimenti nel corso della sua carriera artistica.

«Quest'esperienza - racconta - non è che un piccolo e simpatico tassello. Mi aspettano tanti progetti per il futuro ed uno dei miei sogni più grandi rimane quello che ho sempre portato con me sin da bambina: vivere e trasmettere emozioni uniche con la mia voce. Come dico sempre: il bello deve ancora arrivare! E lo spettacolo più bello non l'ho ancora fatto...».

Una nota è arrivata anche dal Comune di Bagheria, la sua città: «L’amministrazione comunale si complimenta con il soprano bagherese Elisabetta Giammanco. La nostra concittadina si è presentata in qualità di cantante lirica ed è riuscita a dare un minimo assaggio delle sue qualità vocali, nonostante i tempi ristretti del format».

