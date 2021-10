Palermo, 99 anni fa nasceva Ciccio Ingrassia: slitta per maltempo l'inaugurazione di una targa

Quasi un secolo, 99 anni. Tanto è trascorso dal giorno in cui è venuto alla luce Ciccio Ingrassia, il grande attore palermitano che insieme a Franco Franchi ha formato una delle più brillanti e amate coppie di comici.

A lui oggi i residenti del Capo avrebbe voluto dare omaggio svelando una targa nella casa in cui nacque il 5 ottobre del 1922. Il maltempo ha però complicato l'organizzazione dell'iniziativa che è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha reso noto con rammarico Nicola Nicolao, vice presidente della Quinta Circoscrizione.

"Purtroppo le condizioni meteorologiche ci hanno spinto ad annullare l'evento di oggi rinviandolo a data da destinarsi. Ma l'iniziativa si farà, fortemente voluta da molti residenti e in particolare dal pittore contemporaneo Pippo Falcone. Per i tanti estimatori di Ciccio Ingrassia e per i turisti sarà così più agevole trovare la sua casa per fotografarla", dice Nicolao.

A ricordare il grande attore palermitano nel giorno del suo compleanno è anche Giuseppe Li Causi, storico del duo comico: «In questi anni mi sono dedicato molto al ricordo di Franco e Ciccio, sperando di tenere viva la loro memoria organizzando diversi eventi in Sicilia insieme ai loro tre figli Maria Letizia e Massimo Benenato e Giampiero Ingrassia - spiega -. Per me ogni anniversario è l'occasione per non dimenticarli, cosa che ho cercato di fare innanzitutto con l'istituzione della piazzetta a Palermo nel dicembre del 2012".

Gli aneddoti non mancano, ma c'è un ricordo che Li Causi conserva con più emozione. "Risale al maggio di 40 anni fa, quando li incontrai per la prima volta - racconta -. Io avevo solo 16 anni, fu un giorno che porterò sempre nel mio cuore. Quando mi fu scattata la foto con loro, Ciccio Ingrassia era un po' distratto dal suo agente e Franco Franchi gli disse: "Ciccio facciamo la foto con Giuseppe se no a schifiu finisci"»

