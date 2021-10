Palermo, una targa nel luogo in cui nacque Ciccio Ingrassia

Una targa nel luogo in cui nacque Ciccio Ingrassia è stata scoperta ieri in via San Gregorio n° 16, adiacente al mercato del Capo. All'evento per ricordare l'attore e regista c'erano i nipoti Marchione Marianna, Maria Rosaria e Francesco Ingrassia, Nunzia Scalisi, Piero Cacocciola e Franco e, in diretta online, il figlio Giampiero Ingrassia.

L’iniziativa è stata voluta da molti residenti, e in particolare dal pittore contemporaneo Pippo Falcone. Apprezzamento sulla scelta è stato manifestato anche dai carabinieri della vicina caserma Carini.

"La targa faciliterà l'ubicazione del sito, in favore di fan e turisti che molto spesso, proprio per qualche scatto fotografico, cercano la casa di Ciccio" dice Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione e promotore dell'iniziativa. "Ringrazio tutti i partecipanti e in particolare - conclude - il vice sindaco Fabio Giambrone".

© Riproduzione riservata