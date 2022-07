Il carro, il pontificale, le reliquie: il Festino per due giorni in diretta tv su Tgs e Gds.it

Le telecamere di Tgs puntate sull’edizione numero 398 del Festino di Palermo, la prima nella sua interezza, dopo due anni di restrizioni legati alla pandemia. Saranno due vere e proprie maratone live quelle che andranno in onda domani (14 luglio) e venerdì sulla nostra emittente, canale 12 del digitale terrestre. Per consentire a chi non può essere sul Cassaro di non perdere nessuno dei momenti clou di queste due giornate, dedicate alla Santuzza.

Si comincia domani sera: alle 20.45 - subito dopo la sigla finale del tg serale delle 20.20 - via alla prima diretta, condotta da Salvo La Rosa. Insieme a lui, a raccontare dal vivo l’emozione del corteo e dei vari momenti di spettacolo, ci saranno fra la folla Massimo Pullara e Aurora Fiorenza, con numerosi ospiti che si alterneranno durante la lunga maratona davanti alle telecamere, per condividere esperienze, testimonianze ed emozioni. In attesa di gustarsi tutti insieme il gran finale con i botti del Foro Italico.

Venerdì 15 luglio, invece, doppio appuntamento, sempre condotto da Salvo La Rosa con i suoi ospiti: dalle 10.50 la diretta del pontificale in Cattedrale, celebrato dall’arcivescovo Corrado Lorefice; dalle 18,45 la processione delle reliquie della Santa Patrona, con il discorso alla città dello stesso Lorefice dal palco di piazza Marina.

Oltre che su Tgs, le dirette potranno essere seguite anche in streaming su Gds.it e sulle pagine Facebook di Giornale di Sicilia e Tgs.

«Continua l’impegno di Tgs in giro per la Sicilia - commenta Salvo La Rosa, direttore artistico di Tgs e conduttore delle tre dirette di domani e venerdì - per portare nelle case dei palermitani, dei siciliani e in tutto il mondo le immagini più belle dei grandi eventi culturali, storici e religiosi della nostra Isola. Il Festino di Santa Rosalia è un grande evento di fede e di popolo. Noi saremo in diretta per due giorni per raccontare prima il passaggio del carro lungo il Cassaro, da Porta Nuova a Porta Felice, e il 15 di mattina il pontificale officiato da monsignor Lorefice e nel tardo pomeriggio la processione dell’urna con le sacre reliquie di Santa Rosalia». Un appuntamento che si rinnova per Tgs e per Gds.it. «Un grande impegno, un grande sforzo del nostro gruppo editoriale ma anche una grande gioia personale. Sarò per il quinto anno consecutivo alla conduzione della diretta, assieme ai colleghi di Tgs Massimo Pullara e Aurora Fiorenza. Avrà la gioia di testimoniare ancora una volta le emozioni, le sensazioni e l'importanza storica di un evento straordinario e tutto siciliano come il Festino di Santa Rosalia».

La notte del Festino a Palermo, tutte le stazioni del Corteo Trionfale Le luminarie sul Cassaro accese ieri sera in vista del Festino La cattedrale di Palermo Il carro ai Quattro Canti Lo svelamento della statua

© Riproduzione riservata