Dai Subsonica alla Rappresentante di Lista: a Bagheria estate piena di concerti

I Subsonica, Ernia, Rkomi, la Rappresentante di Lista, Fiorella Mannoia. Sono alcuni dei protagonisti della prossima estate a Bagheria. Nomi di livello che attireranno nel paese tantissime persone provenienti anche dagli altri comuni.

Bagheria vuole diventare un polo della musica siciliane e per riuscirci, l’amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere i gestori delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, i ristoranti, i bar e tutti coloro che vogliono mettere in campo azioni in sinergia affinché chi arriverà in qual periodo a Bagheria, possa anche villeggiare qualche giorno o pranzare e cenare, e magari visitare anche la cittadina.

Tra giugno e settembre prossimi, a Bagheria si esibiranno anche Ariete, Franco 126, Carl Brave e si attendono conferme, nei prossimi giorni, da parte di altri importanti cantanti.

Il sindaco di Bagheria incontrerà, giovedì 28 aprile, alle 10.30, presso la sala Borremans di villa Butera, chi vorrà collaborare al progetto. Presente anche Giulio Castronovo, project manager di GoMad Concerti, agenzia organizzatrice e Rosalba Colla, direttrice di Animaphix Film Festival, che godono anche del patrocinio dell'amministrazione comunale.

