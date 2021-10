La palermitana Francesca Alotta vince la puntata di Tale e Quale Show

Francesca Alotta vince la sesta puntata di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che premia chi imita meglio i grandi della musica, non solo nella voce, ma anche nel trucco, nelle movenze e nella gestualità.

La cantante palermitana di Non amarmi (il brano vincitore della sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 1992, interpretato assieme ad Aleandro Baldi) ha conquistato la giuria di Tale e Quale Show con un grande successo di Mia Martini, E non finisce mica il cielo, scritto da Ivano Fossati.

I quattro della giuria (Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e il sosia di Platinette Claudio Lauretta) hanno dato tutti quanti il primo posto a Francesca, che ha chiuso in testa davanti a Ciro Priello e Dennis Fantina, secondi a pari merito. I 70 punti di stasera sono serviti alla cantante palermitana per balzare al primo posto anche nella classifica generale, in condominio con i Gemelli di Guidonia.

