Francesca Alotta è «Diversa»: nuovo singolo per la cantante palermitana rinata in tv

È rinata Francesca Alotta. La cantante palermitana di «Non amarmi» esce con un grande credito nei confronti del pubblico italiano dalla trasmissione «Tale e Quale Show» di Raiuno, che l’ha visto arrivare seconda nella classifica generale, dietro il fenomenale trio dei Gemelli di Guidonia, anche se sui social più d’uno dice che «doveva vincere lei». E soprattutto l'ha visto giganteggiare nei panni di Mia Martini, Loredana Bertè, Adele e tanti altri mostri sacri della musica italiana e internazionale.

A Francesca va bene così. La sua carriera riparte con una spinta diversa. Sì, «Diversa», proprio come il titolo del nuovo singolo lanciato nel giorno dell’ultima puntata della trasmissione di Carlo Conti. Una voglia di evasione, di rivalsa, «senza ipocrisia», quella che viene fuori dal testo del brano che lei stessa ha scritto assieme alla musica (arrangiamento di Max Marcolini). Una voglia di ricominciare fortissima dopo i tanti momenti drammatici del passato, la morte del padre, il tenore Filippo Alotta, la perdita di un bambino, la scoperta che l’uomo che amava aveva un'altra famiglia. E in ultimo il cancro, una battaglia vinta da Francesca Alotta grazie alla scienza. «Sono viva per miracolo e senza la ricerca oggi non sarei qui», ha detto dialogando con Carlo Conti nell’ultima puntata di Tale e Quale Show, incentrata sulla raccolta di fondi a favore dell’Airc.

La rinnovata Francesca ha ringraziato dal profondo del cuore il conduttore del programma e in un video postato sui social venerdì sera lo ha invitato per l’ennesima volta a imparare «Non amarmi», la canzone rivelazione del 1992, con la quale Francesca ha vinto il festival di Sanremo fra le Nuove Proposte assieme ad Aleandro Baldi. Nel video l’artista palermitana la canta assieme ad Agostino Penna, uno dei protagonisti delle passate edizioni di Tale e Quale Show. Trasmissione che il 19 novembre assegnerà un titolo supplementare, mettendo in gara i migliori di questa edizione con i migliori del 2020. Francesca già scalda la voce per superare nuove sfide, come quella di venerdì scorso, quando ha interpretato «Sei bellissima» di Loredana Bertè, una performance apprezzata da tutti, compreso il giudice mai contento Cristiano Malgioglio.

L’ennesimo mattone del castello di soddisfazioni che ha rappresentato il programma per Francesca Alotta. La quale ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post di ringraziamenti e non solo. «Per ricordare la finale di Tale e Quale Show di venerdì non posso che cominciare dal riassunto del mio percorso e dall’intervista con Carlo Conti. Gli ultimi anni non sono stati facili per me - scrive con riferimento alla battaglia contro il tumore - e aiutare l’Airc con il vostro contributo durante l’ultima puntata del nostro percorso come gruppo è per me una delle cose più belle che potessimo fare. Ripercorrete con me velocemente il mio percorso e fatemi sapere quanto e se vi mancheremo durante i vostri venerdì sera. Vi mando un abbraccio». Ci mancherete, Francesca, ma siamo certi che tornerai prestissimo in tv a cantare le tue canzoni. Quelle di una rinata cantante che fece innamorare il mondo, pur chiedendo di non essere amata.

© Riproduzione riservata