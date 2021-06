L'orchestra Florulli si esibisce a Palermo: concerto a villa Filippina

Concerto dell'orchestra Florulli al parco di villa Filippina a Palermo. Lo spettacolo s'intitola "L’arte della musica per la legalità” e si terrà venerdì alle 21.15. L'orchestra Florulli si è esibita in numerosi concerti per conto di diversi enti in Italia e all’estero.

La voce solista del concerto sarà quella della cantante lirica palermitana Serena Vitale. Al sax la solista Stefania Lanzetta Nel repertorio proposto sul palco le colonne sonore di Morricone, Zimmer e Piovani. Ingresso fino ad esaurimento posti.

