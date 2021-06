Orchestra Sinfonica Siciliana, weekend di concerti all'aperto a Terrasini e Palermo

Seconda produzione del cartellone estivo «È viva la musica» programmato dalla Foss da giugno a settembre.

L’Orchestra sinfonica siciliana si esibirà sabato 19 giugno a Terrasini a Palazzo d’Aumale e domenica 20 a Palermo in piazza Ruggero Settimo.

Entrambi i concerti saranno alle 21.

Il concerto inizia con due noti brani di Rossini, l’ouverture della Cenerentola e il virtuosistico Introduzione, Tema e Variazioni per clarinetto e orchestra, per poi continuare con la Fantasia da concerto su temi del Rigoletto per clarinetto e orchestra di Luigi Bassi e due notissimi e amatissimi brani per orchestra: l’ouverture del Pipistrello di Johann Strauss jr e la Suite dal balletto Lo Schiaccianoci di Petr Ilic Cajkovskij. Sul palco, insieme all’Oss, il direttore d’orchestra Eliseo Castrignanò, uno dei più stimati giovani direttori della scena internazionale, apprezzato dalla critica e dal pubblico sia nel repertorio sinfonico che operistico e direttore musicale dell’Orpheo Ensemble, e la clarinettista Anna Paulovà, giovane artista che unisce virtuosismo a grande musicalità, vincitrice di importanti concorsi internazionali (secondo premio al Concorso Internazionale di Musica Primavera di Praga nel 2015, primo premio al Concorso di interpretazione della Fondazione Bohuslav Martin nel 2016, premio speciale - Medaglia d’oro al Concorso internazionale di musica di Vienna nel 2019, tra i 6 migliori partecipanti al 68esimo Concorso internazionale di musica Ard di Monaco nel 2019 tra centinaia di musicisti provenienti da tutto il mondo).

