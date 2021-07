Castelbuono Classica, a Villa Filippina di Palermo il concerto di Olivia Sellerio e Nicola Piovani

Castelbuono Classica a Villa Filippina di Palermo. Il 25 e il 27 luglio alle 21.30 protagonisti del palco saranno Olivia Sellerio e Nicola Piovani.

Domenica, la cantautrice palermitana Sellerio presenterà il nuovo disco dal titolo "Zara Zabara - 12 canzoni per Montalbano" mentre martedì si terrà il concerto del compositore romano, dal titolo "La musica è meravigliosa".

Ad accompagnare la voce di Olivia Sellerio saranno i chitarristi Lino Costa e Vincenzo Macaluso, il violoncellista Paolo Pellegrino ed il contrabbassista Nicola Negrini.

Al fianco di Nicola Piovani invece ci saranno Marina Cesari al sax e clarinetto, Pasquale Filastò al violoncello, chitarra e mandoloncello, Ivan Gambini alla batteria e percussioni, Marco Loddo al contrabbasso e Sergio Colicchio alle tastiere e fisarmonica.

“Ho scritto queste 12 canzoni nell'arco di 5 anni in punta di piedi, come piccoli camei, per la più amata serie della televisione italiana Montalbano - ha spiegato Olivia Sellerio -. Ne è risultato una sorta di concept album a posteriori, un ulteriore satellite del grandioso pianeta Camilleri, padre della lingua e inventore di parole che ne figliano altre”.

