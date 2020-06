Il teatro Massimo di Palermo riapre al pubblico dopo il lockdown

Il teatro Massimo di Palermo riapre al pubblico dopo tre mesi di sospensione di tutte le attività dal vivo a causa dell’emergenza sanitaria.

Così come nel 1997 furono i bambini a riaprire il teatro dopo 23 anni di chiusura per restauri, domani alle 10.30, gli alunni della scuola d’infanzia comunale Whitaker, insieme al presidente della Fondazione Teatro Massimo, Leoluca Orlando - sindaco di Palermo, al sovrintendente Francesco Giambrone, e all’assessore alla scuola del Comune di Palermo Giovanna Marano, apriranno i cancelli e il portone del teatro per la ripartenza di tutte le attività.

Lunedì 22 giugno alle 12 nella Sala Grande del Teatro si terrà invece la conferenza stampa di presentazione del Festival «Sotto una luce nuova. Note, gesti, parole per spegnere il buio».

Saranno presenti: il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il sovrintendente Francesco Giambrone, il maestro Marco Betta, il direttore del coro Ciro Visco, il neo direttore del corpo di ballo Davide Bombana.

