Movida e nuove regole a Palermo, l'appello di Feipe: "Pub aperti fino alle 2"

“Abbiamo avuto un incontro con il sindaco Leoluca Orlando e abbiamo dimostrato di essere un gruppo coeso, con le idee chiare, e che vuole ottenere un risultato”.

Lo ha detto Alfio Zambito, presidente di Feipe Palermo, in merito all’ordinanza comunale che mette i freni ai locali della movida del capoluogo siciliano.

“Cerchiamo un compromesso in modo da poterci esprimere e ottenere degli incassi che ci consentano di resistere al periodo. Al sindaco abbiamo chiesto di sospendere le attività non all’1,30 ma alle 2; abbiamo chiesto di poter fare asporto in vetro fino alle 23, asporto in plastica fino alla chiusura dell’attività. Speriamo di poter trovare un’intesa”.

In questo video di Marco Gullà, l'intervista ad Alfio Zambuto.

