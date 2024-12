Il funerale della donna morta folgorata a Palermo, il parroco: la tragedia per colpa di irresponsabili

Sono stati celebrati i funerali di Mimma Faia rimasta folgorata mentre si trovava al lavoro in una trattoria di corso dei Mille a Palermo. Il quartiere si è stretto attorno alla famiglia della donna morta al Policlinico dopo due mesi di calvario e che ieri, avrebbe compiuto 39 anni.

Un lungo corteo ha percorso le strade del rione fino alla chiesa di Maria Santissima delle Grazie. A portare la bara i figli della donna e i parenti. A celebrare i funerali, don Ugo Di Marzo.

«Mimma era una donna umile, ma con un grande orgoglio da lavoratrice - ha detto il parroco -. Non si tirava mai indietro di fronte alle sue responsabilità, ha cresciuto tre figli da sola e non faceva mancare a loro niente. Ciò che è successo nasce invece dall’irresponsabilità di altre persone, per questo è necessario chiedere con forza la verità, per fare in modo che casi simili non si ripetano e che Mimma abbia giustizia terrena».