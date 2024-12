I funerali di Mimma Faia il giorno dopo il suo compleanno, i figli hanno deciso di volerla salutare in casa

I funerali di Mimma Faia si svolgeranno giovedì prossimo nella parrocchia di Maria Santissima delle Grazie in Roccella: la salma della donna - morta dopo due mesi di agonia, a seguito di un incidente sul lavoro in trattoria - è stata restituita ieri alla famiglia al termine dell’autopsia, ma i figli hanno deciso di attendere.

Mercoledì, infatti, la mamma avrebbe compiuto 39 anni e i tre ragazzi hanno deciso di volerla salutare in casa, prima di celebrare i funerali. Ieri mattina, invece, l’esame autoptico, effettuato all’istituto di Medicina legale del Policlinico, lo stesso nosocomio nel quale la trentottenne ha lottato per più di due mesi distesa nel letto della terapia intensiva. Il medico legale Manfredi Rubino ha prelevato alcuni campioni per eseguire gli esami sui tessuti: i risultati si avranno tra 90 giorni.

L’esame autoptico stabilirà con certezza se la morte della donna sia stata provocata dalla scossa elettrica che l’ha folgorata il 4 ottobre, mentre puliva la cappa nella cucina del locale Theo Trattoria, in corso dei Mille. La donna è deceduta tra lo sgomento dei figli di 21, 19 e 14 anni e del compagno, dopo due mesi di agonia. Sull’episodio indaga la polizia: come scoperto dal Giornale di Sicilia, la trattoria non avrebbe avuto i permessi per aprire: ad aprile sulle scrivanie del Suap era arrivata la richiesta di licenza, che i dirigenti avevano rigettato per alcune anomalie e falle, ma l’attività era già avviata dal gennaio dell’anno scorso.