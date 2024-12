Folgorata da una scarica elettrica mentre lavorava in una trattoria a Palermo, muore dopo due mesi

Era rimasta folgorata mentre stava lavorando in una trattoria in corso dei Mille a Palermo. Dopo due mesi dall’incidente è morta Mimma Faia, la donna di 38 anni. Stava pulendo il pavimento del locale che si trova a pochi metri da via Paolo Balsamo, quando è stata improvvisamente travolta da una scarica elettrica.

La donna è rimasta ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Policlinico. Ma le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni. Sull’incidente sono in corso indagini da parte della polizia e sarà effettuata l'autopsia sul corpo della donna.