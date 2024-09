Allarme a Palermo, incendio in via Alessi: i residenti evacuati con le autoscale dei vigili del fuoco - VIDEO

Un incendio è divampato in via Giuseppe Alessi, a Palermo, nelle vicinanze del ponte di via Autonomia Siciliana. Il rogo, all'interno dell'edificio al civico 44, che fa angolo con via Salvatore Puglisi, è divampato al primo piano e minaccia anche il secondo piano. Sono in corso le operazioni di evacuazione dello stabile: i vigili del fuoco hanno raggiunto con l'autoscala i residenti dei piani bassi, che sono stati evacuati dai balconi. Più complicato raggiungere i piani alti di un palazzo molto elevato. Una colonna di fumo si leva dal tetto dell'edificio, visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area.

Non risultano feriti. Chiusa momentaneamente al transito delle auto la strada. Traffico in tilt nella zona, fino alle vie Ferdinando Ferri e Marchese di Villabianca.