Palermo, l'incendio nel palazzo di via Alessi: danni ingenti in due appartamenti, all’ammezzato e al primo piano

Due appartamenti all’ammezzato e al primo piano seriamente danneggiati che potranno essere di nuovo utilizzati dopo un’importante opera di ristrutturazione. È il bilancio dell’incendio scoppiato venerdì sera a Palermo, nel grande condominio di via Giuseppe Alessi 44, tra via Sampolo e il ponte di via Autonomia Siciliana.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme, che fortunatamente non hanno provocato feriti, e di messa in sicurezza dello stabile sono andate avanti sino a tarda notte e numerosi residenti hanno atteso in strada che i vigili del fuoco completassero gli interventi prima di potere fare rientro a casa.

Ad andare in fiamme, forse a causa di un corto circuito alla caldaia, è stato l’appartamento al primo piano del sacerdote Leonardo De Vita, di 80 anni, che aveva appena finito di celebrare messa nella chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, di cui è vice parroco. Ha percorso a piedi le poche centinaia di metri che lo separano dalla sua abitazione, ha aperto la porta di casa e si è accorto delle fiamme che avevano già avvolto parte dell’appartamento. Così, è scappato e si è diretto all’esterno del palazzo. Nel frattempo sul posto sono giunte almeno sei squadre dei pompieri, le ambulanze, la polizia e i vigili urbani che hanno chiuso la strada nel tratto tra via Sampolo e via Salvatore Puglisi.