Palermo, l'incendio nel palazzo di via Alessi: tutti in salvo, l'evacuazione e lo spegnimento completati in piena notte - FOTO

Le operazioni di evacuazione dei residenti, spegnimento del rogo e bonifica del palazzo di via Alessi, a Palermo, dove ieri pomeriggio (venerdì 27 settembre) è divampato un incendio, si sono concluse all'1.40 della notte. Tutti in salvo, non ci sono feriti.

«Nel tardo pomeriggio di ieri - scrivono i vigili del fuoco in una nota - diverse squadre del comando provinciale di Palermo sono intervenute presso l'edificio di via Giuseppe Alessi, al civico 44, per l'estinzione di un incendio in un appartamento al secondo piano (si calcola come primo il piano ammezzato, in effetti sopraelevato rispetto al livello della strada, ndr). I fumi che si sono generati hanno invaso il vano scala dell'edificio e gli appartamenti vicini e quelli nei piani superiori. Con due autoscale il personale del vigili del fuoco ha operato su due distinti prospetti dell'edificio, provvedendo ad evacuare le abitazioni soprastanti il luogo dell'incendio. Contestualmente altre squadre provvedevano all'estinzione del rogo». Le fiamme sono partite da una caldaia.