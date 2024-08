Il portellone, la tempesta, i tempi dell’allarme: tanti i dubbi sul naufragio del Bayesian a Porticello

Sono sostanzialmente una decina i punti da risolvere sul mistero dell’affondamento del Bayesian. A partire da dove sia entrata l’acqua. L’eccezionalità di questo naufragio ha fatto pensare a molti esperti che l’equipaggio abbia lasciato aperto il portellone laterale, quello dove vengono conservati i tender, i gommoni usati per andare a terra quando la barca non è in porto.

Da questo spazio l’acqua potrebbe aver raggiunto e invaso la sala macchine, un peso che potrebbe aver fatto inabissare la barca in poco tempo a 50 metri di profondità. Il procuratore Ambrogio Cartosio e il sostituto Raffaele Cammarano chiederanno al comandante James Cutfield di spiegare perché lui e l’equipaggio si sono fatti trovare impreparati davanti al downburst, il micidiale fenomeno atmosferico con venti che avrebbero colpito l’imbarcazione a quasi 150 chilometri orari facendola colare a picco.

Un altro argomento riguarderà il ruolo di tutti quelli che erano imbarcati come equipaggio: come mai - è questa la perplessità - su 10 componenti, uno solo ha perso la vita mentre dei 12 passeggeri ne sono morti la metà? E ancora: l’equipaggio era già sul ponte per evitare il disastro? E se è così perché non è stato dato l’allarme e soprattutto per quale motivo non sono state aiutate a uscire le persone che si trovavano ancora in cabina?