Il comandante del Bayesian in lacrime dai pm: sceglie di non rispondere, ora attende il passaporto per lasciare l'Italia

La sua ricostruzione di quei terrificanti minuti in mare mentre il veliero affondava, trascinando sette corpi a 50 metri di profondità, il comandante del Bayesian, James Cutfield, l’aveva fornita agli inquirenti quando è stato interrogato come persona informata dei fatti. Da indagato per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, invece, non ha risposto alle domande del pm di Termini Imerese, Raffaele Cammarano. Ma non avrebbe retto alla commozione, scoppiando in lacrime. Ora starebbe attendendo il rilascio della copia del passaporto per andar via dall’Italia, visto che non ha l’obbligo di restare a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I suoi legali, Giovanni Rizzuti e Aldo Mordiglia, spiegano che il comandante «si è avvalso della facoltà di non rispondere per due fondamentali ragioni: primo perché è molto provato», poi «perché noi siamo stati nominati ieri e per articolare una linea difensiva compiuta, completa e corretta abbiamo bisogno di acquisire una serie di dati che al momento non possediamo». Inoltre, «al momento non sappiamo se ci sono altri indagati», dice l’avvocato Rizzuti. In ogni caso, le ulteriori iscrizioni dovranno esser formalizzate quando verrà affidato l’incarico per l’autopsia, per dare il modo degli indagati di nominare periti e consulenti per gli accertamenti irripetibili. Tra loro potrebbe esserci il primo ufficiale Tijs Koopman e il marinaio che era di guardia la notte del naufragio. E non è escluso che valutazioni saranno fatte anche sulla società armatrice e su quella che gestiva l’imbarcazione.