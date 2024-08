Bayesian, si studia un piano per recuperare il relitto: nel serbatoio circa 18 mila litri di carburante

Si sta lavorando al piano per il recupero del relitto del Bayesian, il veliero affondato una settimana fa a Porticello, che si trova a 49 metri di profondità, nelle acque di Porticello, adagiato sul lato destro. Nel serbatoio del relitto vi sarebbero circa 18 mila litri di carburante. La priorità sarà innanzitutto lo smaltimento della sostanza che potrebbe avere effetti inquinanti se dovesse uscire dall’imbarcazione. Andrebbe quindi completamente svuotato il serbatoio del relitto. Il secondo passaggio, potrebbe essere la messa in sicurezza della barca per proseguire ad un piano dettagliato per il suo recupero. Una volta svuotato il serbatoio e stilato un piano, verrà presentato alle autorità per ottenere il permesso per procedere alla rimozione della Bayesian, operazione che potrebbe richiedere diverse settimane.