Le ricerche dei dispersi nel mare di Porticello, arrivano i sommozzatori della Concordia

Per aiutare le ricerche dei dispersi del Bayesian sono arrivati a Porticello i sommozzatori dei vigili del fuoco impiegati nel caso dell'affondamento della nave Costa Concordia. Il gruppo di sub è arrivato da Genova. Sono stati chiamati perché adesso la fase delle ricerche è entrata ina fase ancora più complessa: dovranno infatti aprire e ispezionate le cabine dei passeggeri, dove con ogni probabilità si trovano i corpi delle sei persone che sarebbero state intrappolate nello yacht al momento dell'affondamento.

Stamattina (21 agosto), durante il briefing precedente alle immersioni, è stato pianificato anche l'intervento dei sommozzatori che intervennero in uno dei naufragi più pesanti della storia della navigazione in Italia: la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 colò a picco la nave da crociera Costa Concordia, di proprietà della compagnia di navigazione Costa Crociere, salpata dal porto di Civitavecchia alla volta di Savona per l'ultima tappa di una crociera. Era comandata da Francesco Schettino. Alle 21.45 del 13 gennaio, giunta nelle acque dell'arcipelago toscano nei pressi dell'Isola del Giglio, entrò in collisione con il gruppo di scogli detti delle Scole, riportando l'apertura di una falla lunga circa 35,59 metri sul lato di sinistra della carena. L'impatto provocò la brusca interruzione della navigazione, un forte sbandamento e il conseguente incaglio sullo scalino roccioso del basso fondale davanti a Punta Gabbianara, a nord di Giglio Porto, seguito dalla parziale sommersione della nave. Il naufragio causò la morte di 32 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio e, nel successivo processo, il comandante Schettino fu condannato a 16 anni di reclusione.