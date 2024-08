I sommozzatori provano a entrare nel veliero: «Spazi ridotti e se si incontra un ostacolo avanzare diventa impossibile»

Non sono stati ancora individuati i sei dispersi. Gli speleo sub dei vigili del fuoco che sono appena entrati nel Bayesian, il veliero di 50 metri affondato ieri in rada a Porticello, si sono trovati davanti quella che hanno definito «una Concordia in piccolo». Dopo la prima immersione dei sommozzatori, effettuata nella giornata di ieri e nel corso della quale è stato recuperato un corpo che era all’esterno della nave, è il responsabile della comunicazione in emergenza del comando generale dei vigili del fuoco, Luca Cari, a spiegare le prossime fasi delle ricerche e le difficoltà che i vigili stanno incontrando, a partire dai tempi di immersione, che sono molto stretti. Le squadre, spiega Cari, «sono composte da 2 speleo sub che devono affrontare difficoltà notevoli. A quella profondità infatti, possono rimanere sott’acqua per 12 minuti massimo, di cui due servono per scendere e salire. Dunque il tempo reale per poter effettuare le ricerche è di 10 minuti a immersione». Ma questo è solo uno dei problemi.