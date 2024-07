L'urna con le reliquie di Santa Rosalia per le strade di Palermo, in migliaia al corteo dalla Cattedrale a piazza Marina

Dopo la sfilata del carro lungo corso Vittorio Emanuele, è il giorno in cui la Chiesa di Palermo celebra Santa Rosalia. Nel pomeriggio, a partire dalle 19, l’urna con le spoglie della Santuzza è uscita dalla Cattedrale.

All’uscita, su via Matteo Bonello, i fedeli hanno intonato canto l’Inno Rosalia di rosa e di giglio, poi il corteo via Vittorio Emanuele, Quattro Canti, piazza Marina. Il passaggio delle reliquie ha radunato migliaia di persone davanti e attorno al sagrato della Cattedrale riempiendo l'intera area. Le calde temperature non hanno arrestato la folla che ha atteso in più angoli per potere vedere la santa arrivare.

Una sentita e lunga attesa, l’arrivo dell'urna accolta fra spari, e scampanii, una pioggia di coriandoli che hanno coreografato e reso più gioioso l'intero contesto. Mani giunte in preghiera, fiaccole accese, bambini alzati verso il cielo in segno di benedizione, drappi sui balconi per adornare e accogliere con rispetto questo momento devozionale. Palermo chiede la sua protezione e clemenza e si affida per tutti i bisogni a Rosalia.