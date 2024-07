Palermo, il sindaco Lagalla: «Questo Festino resterà nella memoria, ma ricordiamoci anche l’invito ad amare e rispettare la città»

«È stata una festa popolare, è stata una festa offerta ai tanti turisti in visita a Palermo, il Quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia è stata la festa della città». Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla, commentando la lunga serata del Festino numero 400. «Ripercorrendo la serata di ieri, è ancora forte l’emozione provata - ha aggiunto Lagalla - nel corso di questa edizione che, sono certo, rimarrà nella memoria dei tanti che l’hanno potuta vivere da vicino. L’augurio è che resti impresso anche il messaggio che abbiamo voluto trasmettere in questo Festino, che è speranza e voglia di rinascere, ma anche invito ad amare e rispettare la città ed a farlo insieme. Come insieme e con spirito di collaborazione e sinergia è stato organizzato il Quattrocentesimo».

Per questo, ha proseguito il sindaco, «devo ringraziare la Curia e l’arcivescovo Lorefice per il percorso di condivisione intrapreso già lo scorso anno in vista del Quattrocentesimo. Ringrazio il vicesindaco Cannella e i suoi uffici, la giunta e i comitati che si sono formati e che hanno contribuito alla realizzazione del Festino, dalla Regione Siciliana, all’Assemblea regionale siciliana fino a tutte le associazioni culturali e di categoria. Il mio grazie va agli organizzatori, a cominciare da Marco Balich che ha creduto nel racconto di Santa Rosalia e del suo miracolo. Un sentito ringraziamento al prefetto e a chi ha permesso di far svolgere il Festino in sicurezza e, dunque, a tutte le forze dell’ordine, al questore, alla polizia municipale, alla Protezione civile e a tutte le associazioni di volontariato».