Santa Rosalia, Parolin celebra il Pontificale a Palermo e ricorda don Puglisi e Pappalardo

«Rosalia continua ad essere un esempio di fedeltà e coraggio per vivere in comunione con Cristo e per promuovere giustizia e legalità» ha Parolin in un passaggio della sua omelia nella quale ha voluto ricordare i «martiri palermitani della giustizia e della fede come il beato Giuseppe Puglisi» e l’impegno della chiesa locale per scuotere dal torpore le coscienze così come fece nel 1982 durante i funerai del prefetto Dalla Chiesa l’allora arcivescovo, Salvatore Pappalardo.

Dalle 19 è prevista la solenne processione cittadina dell’urna contenente le reliquie di Santa Rosalia. Itinerario: via Vittorio Emanuele, Quattro Canti, (canto dell’inno di ringraziamento Te Deum – Coro della Cattedrale – e affidamento della Città alla Santuzza), piazza Marina (accoglie l’Urna il Coro delle voci bianche del Conservatorio di Musica A. Scarlatti diretto dal M° Antonio Sottile). Messaggio dell’Arcivescovo alla Città. Ritorno della processione per corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti, via Maqueda, discesa dei Giovenchi, piazza S. Onofrio, via Panneria, piazza Monte di Pietà (sosta dinanzi alla prima edicola votiva dedicata alla Santuzza), via Judica, via Gioiamia, via M. Bonello e rientro in Cattedrale. E alle 23 lo spettacolo pirotecnico nel sagrato della Cattedrale.