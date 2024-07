Riserva naturale, geosito e area marina protetta: tutti i vincoli di legge su Isola delle Femmine

Isola delle Femmine è una riserva naturale (istituita dalla Regione Siciliana e affidata alla Lipu), un geosito e anche un'area marina protetta, come previsto da un decreto del ministero dell’Ambiente del 2002.

Riserva naturale dal 1997

I vincoli terrestri, cioè sui circa 15 ettari dell’isolotto, sono omogenei: in sintesi non si può sbarcare sull'isola se non per visite guidate. Lo stabilisce l'accordo fra la Regione e la Lipu: «La Riserva è aperta al pubblico tutti i giorni da giugno a settembre, da ottobre a febbraio dal lunedì al venerdì. Le visite guidate devono essere prenotate al Centro visite. Dal primo marzo al 30 giugno la Riserva è chiusa al pubblico a causa della stagione riproduttiva dell’avifauna. Possibili chiusure nei mesi invernali per le condizioni meteomarine avverse che non permettono l'attracco all'isola».

Quindi chiunque non abbia uno specifico permesso e non sia accompagnato dal personale dell'associazione non può mettere piede sull'isolotto che si trova a 500 metri dalla costa.