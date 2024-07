La festa sull’isolotto: l’assessore regionale all’Ambiente risponderà all'Ars

Sarà tenuta martedì prossimo dalla commissione Ambiente dell’Ars l’audizione chiesta dai deputati M5S Luigi Sunseri e Adriano Varrica sul party tenuto sull’isolotto di Isola delle Femmine. «Il presidente della commissione - dice Sunseri - mi aveva assicurato che avrebbe dato seguito celermente alla mia richiesta e così è stato. Era giusto fare chiarezza al più presto su una vicenda incresciosa sulla quale si sta dicendo tutto e il contrario di tutto. È un fatto di una gravità inaudita, accaduto in una riserva e area marina protetta, dove nidificano diverse specie di animali. Non si può assolutamente chiudere un occhio davanti a così tanta arroganza. Anzi, mi auguro che la Regione si costituisca parte civile in un eventuale processo».

All’audizione sono stati invitati l’assessore per l’Ambiente e il Territorio, il dirigente del servizio Aree naturali protette, Rete Natura 2000, sviluppo sostenibile del Dipartimento dell’Ambiente, il sindaco di Isola delle Femmine, il direttore della Riserva naturale Isola delle Femmine e il comandante della direzione marittima di Palermo della guardia costiera.