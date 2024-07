Sull'Isola delle Femmine stavano registrando un video: era l'accordo tra i gemelli e la proprietaria

La marchesa già nel 2017 ha messo in vendita l’isolotto, ma finora senza fortuna, al punto che il prezzo nel tempo si è più che dimezzato, passando da 3 milioni e mezzo a 1 milione 650 mila euro. Un regolare contratto ha sancito l’uso dell’antica prigione per sole donne - secondo una delle tante leggende, contestata dagli archeologi, sorte attorno al toponimo - per la realizzazione di un video che permettesse ai due gemelli di trascorrere il pomeriggio con amici ben selezionati e inclusi in una lista nominativa molto rigorosa. Il gruppo, secondo il racconto dei partecipanti, ha girato le scene all’incirca fra le 19 e le 20 di sabato. Alla consolle il noto dj palermitano Mauriziotto, all’anagrafe Maurizio Giglio, fino a qualche anno fa comandante della guardia costiera di Isola delle Femmine ed oggi artista a tempo pieno, dopo avere dismesso la divisa. Tutti erano vestiti con costumi particolari, in tono con il tema scelto dai due fratelli e dalla proprietaria dell'isolotto: basta guardare sui social per scoprire che si tratta dei quattro elementi fondamentali, aria, acqua, terra e fuoco.

La guardia di finanza è sbarcata sull’isolotto intorno alle 20.30, quando i gitanti stavano per togliere le tende, «portando via i sacchi con i rifiuti», precisano in risposta alla Lipu, che gestisce la riserva naturale orientata dell’isola e che ha parlato di «cicche di sigarette, bottigliette di vetro e di plastica e tanti bicchieri» visti nel corso di un sopralluogo. Smentito anche il falò in programma, sempre secondo la denuncia della Lipu. E a proposito di denunce, chi c’era assicura che la guardia di finanza non ha preso alcun provvedimento. Su quanto accaduto, infatti, è in corso una valutazione. Ottanta sono le persone identificate, tutti sono rimasti per ore sull'isola, affinché potessero sloggiare in totale sicurezza. Sono così tornati, poco prima della mezzanotte, sul lido di Isola che li aveva ospitati prima dell'escursione su barche e gommoni.