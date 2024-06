Monreale, giovane finisce con lo scooter contro il guard-rail: grave in ospedale

Incidente stradale a Monreale . Un giovane di 20 anni è caduto con il suo scooter Sh sulla strada provinciale 69 in direzione del capoluogo. Ha perso il controllo del mezzo nei pressi della curva San Ciro ed è finito contro il guard-rail. È riuscito ad arrivare ancora in vita all’ospedale Civico grazie al nuovo servizio organizzato dal 118.

Il giovane è stato ricoverato in neurochirurgia. La prognosi è riservata. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, quelli della polizia municipale per regolare il traffico e per eseguire i rilievi.