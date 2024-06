Palermo, muore un ragazzo dello Sperone: il ventenne Kevin Giordano era in coma da 15 giorni dopo un incidente

Si sono spente le speranze per Kevin Giordano, il ragazzo di 20 anni che era rimasto gravemente ferito in un incidente il 13 giugno a Palermo. Il giovane è deceduto all'ospedale Civico: era ricoverato in Neurochirurgia ed era in coma dal giorno del terribile impatto, avvenuto sulla strada provinciale 69 tra Monreale e Palermo. Kevin abitava allo Sperone, un quartiere che nelle ultime due settimane si è stretto intorno alla famiglia per cercare di dare forza ai genitori.

La comunità ha pregato fino all'ultimo per il ragazzo, in tanti hanno sperato in un miracolo, ma le condizioni del ventenne sono precipitate nelle ultime ore. La parrocchia Maria Santissima delle Grazie di Roccella aveva organizzato una veglia di preghiera, ma adesso resta soltanto il dolore. Dolore condiviso sui social, con tantissimi messaggi che sono già stati dedicati al ragazzo che, fino all'ultimo, ha lottato per la vita. Sull'incidente sono ancora in corso le indagini: due settimane fa il ragazzo era caduto con il suo scooter Sh in direzione del capoluogo, aveva perso il controllo del mezzo nei pressi della curva San Ciro ed era finito contro il guardrail.