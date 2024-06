Palermo, il sogno di diventare chef e la passione per lo sport: i progetti di Kevin spezzati da un incidente stradale

Voleva trasformare la sua passione per la cucina in un vero e proprio lavoro. Ed era già sulla strada giusta: aveva frequentato la scuola professionale per diventare chef e aveva già partecipato ad eventi del settore, a Palermo, per mettere in pratica le sue capacità. Tutti i sogni di Kevin Giordano, vent'anni, si sono però spenti in seguito a un incidente stradale. Il ragazzo dello Sperone che nel tempo libero si dedicava allo sport, è infatti morto al Civico dopo quindici giorni di coma, gettando tutti coloro che lo conoscevano nello sconforto.

C'è chi aveva condiviso con lui il percorso di studi, chi si allenava nella stessa palestra in cui praticava la boxe. O chi, semplicemente, lo incontrava ogni giorno nel quartiere alla periferia della città, oggi piombato nel dolore. «È stato doloroso apprendere la notizia di una vita spezzata - dicono dal Cirs, il centro di formazione professionale in cui il ventenne si era diplomato -. Tu, Kevin, vivevi la vita sempre al massimo. La gentilezza e l'amore che avevi, li sprigionavi in ogni sorriso che avevi per tutti noi. La famiglia Cirs ti vuole ricordare sempre così». La scuola condivide sui social una fotografia in cui il giovane si dedica con passione all'attività su cui avrebbe voluto costruire il suo futuro. Lo scatto immortala la dedizione di Kevin in ciò che faceva, ma quei progetti si sono spezzati sul nascere, come il cuore di chi, fino all'ultimo, aveva sperato di riabbracciarlo.