Ancora un furto con spaccata a Palermo, colpo in corso Finocchiaro Aprile

Ancora un furto con spaccata della vetrina in un negozio di telefonia in corso Finocchiaro Aprile a due passi dal tribunale a Palermo. I ladri hanno colpito il negozio Asia riparazioni e portato via soldi e cellulari. Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il fenomeno dei "furti con spaccata" è in aumento a Palermo, sono decine i casi registrati negli ultimi mesi. L'ultimo episodio solo venerdì scorso (7 giugno), in quell'occasione i ladri hanno fatto irruzione nel negozio Giglio Piccolo, in piazza Mordini. Secondo quanto ricostruito chi è entrato in azione aveva precedentemente rubato una Fiat 500 e una Giulietta, utilizzando le auto come ariete. Hanno sfondato la vetrina e hanno portato via abbigliamento e merce da quantificare. Ingenti i danni provocati.