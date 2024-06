Palermo, vetrina in frantumi in un negozio cinese in via Lincoln: i ladri scappano con l'incasso

Ennesimo furto della banda spaccavetrine a Palermo. I malviventi sono entrati in azione nella notte in via Lincoln, nel tratto più vicino alla stazione centrale: intorno alle 4 hanno colpito la vetrata dell'ingresso di un negozio gestito da un commerciante cinese e hanno passato al setaccio il locale. I ladri si sono impossessati di una cassetta di sicurezza che era custodita in un bancone e che conteneva i soldi dell'incasso, si sono dati subito dopo alla fuga. Il bottino ammonta a circa mille euro.

Il 2 giugno un altro colpo: in due sono entrati in azione in via Sampolo. I due ladri sono stati ripresi dalle telecamere piazzate all’esterno del locale in cui è avvenuto il furto, la rosticceria «Na mamà». I ladri hanno prima mandato in frantumi la vetrina e una volta all’interno hanno portato via il registratore di cassa. Come la stessa titolare ha riferito ai poliziotti, in cassa c’erano appena quaranta euro.