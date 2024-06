Palermo, auto rubate per compiere furti e poi bruciate: ecco le vetture usate per il colpo da Giglio Piccolo

Auto rubate, usate per un furto o per una spaccata e poi date alla fiamme. Ben due casi, a Palermo, nelle ultime ore. Una vettura è stata data alle fiamme la scorsa notte in via delle Conciliazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. L'auto, una Giulietta Alfa Romeo rubata giorni fa, è stata danneggiata dal rogo. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia che stanno indagando.

Altre due vetture sono state ritrovate in via San Nicola allo Zen. Si tratta di una Alfa Giulietta e di una Fiat 500 X, anche queste rubate ed usate la scorsa notte per il colpo da Giglio Piccolo, in pieno centro a Palermo. Anche in questo caso, indagano le forze dell'ordine.