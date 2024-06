Palermo, caccia ai messaggi cancellati dallo smartphone di Onorato poche ore prima della morte

Nuovo capitolo delle indagini sulla morte a Palermo dell’imprenditore Angelo Onorato, trovato senza vita in circostanze ancora non del tutto chiarite all’interno della sua auto lo scorso 25 maggio in viale Regione Siciliana, nella bretella che costeggia l’ingresso in autostrada sulla A29 in direzione Mazara del Vallo. Ieri, 6 giugno, sono iniziate le perizie tecniche sulle impronte trovate sull’auto della vittima, una Range Rover, e sui dispositivi in possesso di Onorato, telefonini e tablet, che sono stati inviati a Roma per un’accurata verifica da parte di professionisti altamente specializzati in sistemi digitali.

Infatti, secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, da questi dispositivi in uso all’imprenditore sarebbero stati cancellati file, video e audio, qualche ora prima del ritrovamento del cadavere. In questa fase iniziale delle indagini nulla viene scartato dalla polizia e dalla procura (al momento aperta un’inchiesta per omicidio a carico di ignoti), motivo per cui si sta tenendo aperta anche l’ipotesi che la scomparsa di questi file potrebbe in qualche modo portare ad un collegamento con la morte del professionista, titolare da lungo tempo della ditta Casa con sede legale in viale Strasburgo.