La morte di Onorato a Palermo, sulla fascetta che lo ha strangolato nessun Dna di estranei

Non ci sono tracce di dna diverse da quelle di Angelo Onorato sulla fascetta stretta attorno al collo dell’imprenditore palermitano trovato morto in auto a maggio scorso. La scoperta, fatta dalla Scientifica della polizia, conferma la tesi da subito avanzata dagli investigatori e cioè che Onorato, marito dell’ex eurodeputata Francesca Donato, si sia suicidato.

Per settimane gli inquirenti hanno fatto accertamenti di ogni genere, patrimoniali e nella sfera personale dell’uomo, ma non sarebbe stato trovato il movente del gesto. A trovare il corpo dell’imprenditore, che era anche architetto, sono state la moglie e la figlia che, preoccupate non vendendolo rincasare, l’hanno rintracciato attraverso il cellulare. I familiari di Onorato hanno sempre sostenuto di non credere alla tesi del suicidio.