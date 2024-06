Palermo, la morte di Onorato: la famiglia vuole i file cancellati

Completata l’estrazione di tutti i dialoghi e i contatti contenuti nei due telefoni e nel computer di Angelo Onorato, l’imprenditore di 54 anni trovato morto in circostanze ancora non del tutto chiarite nella sua automobile, nella bretella sottostante il raccordo autostradale della Palermo-Trapani, sabato 25 maggio. La famiglia ha già presentato istanza alla Procura per avere accesso alle informazioni raccolte: migliaia di messaggi, mail e chat trascritte dagli informatici.

Un lavoro mirato soprattutto al recupero di file audio o video, mail e chat che si ipotizza siano stati cancellati dagli apparecchi, così come era trapelato nel corso delle indagini. Le verifiche tecniche hanno come obiettivo proprio quello di capire cosa effettivamente sarebbe stato rimosso e da chi. Gli investigatori, nelle prime battute dell’inchiesta, avevano già lasciato trapelare che ci sarebbero state tracce di file cancellati, alcuni anche poche ore prima della morte.

«Abbiamo inoltrato istanza per avere copia forense di questi contenuti dei file raccolti - ha reso noto l’avvocato della famiglia Onorato-Donato, Vincenzo Lo Re -. Come è stato detto sin dall’inizio, la famiglia vuole la verità, quale che essa sia».