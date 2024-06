A Palermo l'addio a Simone Gnoffo, morto nell'incidente a Monte Pellegrino: «Non ci sono parole per riempire il vuoto di una vita»

Le lacrime non si fermano e il dolore è grande, insopportabile. Attorno alla bara del diciottenne palermitano Simone Gnoffo, oggi (3 giugno) ci sono tutti: i genitori che gli hanno dato la vita, la sorella cresciuta con lui, ci sono i nonni che alla loro età hanno conosciuto il buio della disperazione. Ci sono gli amici senza più sorrisi e i compagni che oggi non sono andati a scuola. Adesso dovranno imparare a vivere senza Simone che se ne è andato per sempre dopo quel maledetto incidente in moto venerdì in via Bonanno, verso Monte Pellegrino.

La chiesa Maria Santissima Madre della Misericordia, in via Liguria, è colma fino all’inverosimile. Ci sono tanti ragazzi, gli studenti del Pareto Einaudi e non solo della classe IV B che frequentava Simone. Ci sono i ragazzi del liceo Ernesto Basile, studenti dell’insegnante Anna Cusimano, la mamma di Simone. Ci sono anche ragazzi che il liceo lo hanno finito ma il ricordo della loro amata prof è ancora grande e vogliono starle accanto.