Il ragazzo morto in moto a Palermo, il dolore della famiglia: Simone aveva anche accompagnato nonna Caterina all'altare per i suoi 50 anni di matrimonio

Una famiglia unita, unitissima, distrutta ora dal dolore per una morte arrivata all'improvviso. Aveva compiuto 18 anni il 3 aprile Simone Gnoffo, il giovane morto ieri sera (31 maggio), intorno alle 21, in un terribile incidente stradale a Palermo, in via Pietro Bonanno, la strada che sale lungo il Monte Pellegrino. È successo quasi in vetta, vicino al Castello Utveggio.

Con la moto Simone è finito contro un palo. Ma a quanto pare il ragazzo, in sella alla sua Kawasaki, avrebbe prima urtato contro una Motron, il cui conducente è finito al pronto soccorso in codice giallo. Sulla Kawasaki, con Gnoffo, invece, ci sarebbe stato un altro giovane, che ha riportato due fratture. Simone indossava il casco, secondo quanto dicono alla polizia municipale. È morto a Villa Sofia, nonostante i tentativi di salvarlo. E proprio di fronte all'ospedale, nella notte, i parenti e decine di amici si sono precipitati sperando di ricevere buone notizie, di tirare un sospiro di sollievo, che purtroppo non è mai arrivato. La speranza ha lasciato presto, troppo presto, spazio al dolore più atroce per tutti.