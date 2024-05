Palermo, incidente mortale sul Monte Pellegrino: vittima un ragazzo di 18 anni, con la moto è finito contro un palo

Incidente mortale a Palermo. Un giovane di 18 anni, Simone Gnoffo, è morto intorno alle 21 di stasera (31 maggio) in via Pietro Bonanno, la strada che sale lungo il Monte Pellegrino, nei pressi del Castello Utveggio. Con la sua moto è finito contro un palo. Il giovane è stato portato a Villa Sofia, ma è deceduto subito dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Sulla moto c'era anche un passeggero, che però non avrebbe riportato gravi conseguenze. Simone Gnoffo si trovava lì con altri amici in moto. Tutto avrebbero confermato che il ragazzo è uscito fuori strada, finendo contro un palo dell'illuminazione stradale. Il ragazzo indossava il casco, secondo quanto dicono alla polizia municipale, che sta indagando per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

L'ennesima giovane vittima sulle strade siciliane. Proprio oggi (31 maggio) a Buseto Palizzolo si è spenta la vita di un ragazzo di Carini, Tommaso Di Giacomo, di 22 anni.