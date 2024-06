Palermo, magliette nere e lacrime: il dolore dei compagni del ragazzo morto nell'incidente di Monte Pellegrino

C'è silenzio attorno alla bara del giovane Simone Gnoffo, il ragazzo di 18 anni morto in un incidente stradale a Palermo, sui tornanti di Monte Pellegrino. Sotto casa sua, in via Sicilia, ci sono centinaia di ragazzi che non riescono a darsi pace. Indossano tutti una maglietta nera, senza scritte né disegni, tutta nera, come il vuoto e il dolore che c'è dentro ciascuno di loro.

Simone era uno studente della IV B amministrazione, finanza e marketing, all'istituto Einaudi-Pareto, che si trova in via Brigata Verona, di fronte alla sua casa. Tutta la scuola, docenti e studenti, si danno il turno per portargli l'ultimo saluto. Abbracciano Anna Cusimano, la mamma di Simone, che accanto ha i colleghi del liceo scientifico Ernesto Basile, perché è insegnante di Scienze motorie in quella scuola. Una famiglia unitissima, quella di Simone, che lui amava profondamente: la sorella maggiore Sofia di 23 anni, papà Mimmo e i nonni che continuano a chiedere a Dio perché si è preso Simone e non loro.