Il giallo Onorato, Procaccianti: «La fascetta usata in altri casi»

Il mistero della morte di Angelo Onorato, trovato morto il 25 maggio scorso, ripropone il tema della fondatezza dei dati scientifici rilevati in un esame autoptico. Non solo, casi come questi indurrebbero ad affidarsi alla letteratura medico legale e alla sua diffusione internazionale. Un anatomopatologo non smette mai di studiare e nuovi dati foraggiano i campi di indagine. Fermo restando che un corpo dice e restituisce sempre più verità anche grazie a tecnologie più avanzate.

Al giallo dell’architetto Onorato è dedicata buona parte della puntata di Tgs Sette, il rotocalco settimanale in onda oggi (domenica 2 giugno) alle 13.15 e alle 19.50 sul canale 12 del digitale terrestre. Tra gli altri servizi di approfondimento, c’è anche l’intervista al professore Paolo Procaccianti fra i medici legali più noti in Italia e realizzata da Marina Turco, che sarà messa in onda in versione integrale.

Professore Procaccianti, le è capitato nella sua lunghissima esperienza di anatomopatologo di incontrare casi come quello di Angelo Onorato, la morte procurata da una fascetta da elettricista?