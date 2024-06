Palermo, la morte di Angelo Onorato: la chiave del giallo nel suo sistema di relazioni

Angelo Onorato non si è confidato con la famiglia che tanto amava e neanche con gli amici più cari. A loro ha lasciato in eredità solo una lettera, qualche mezza frase e nulla di più se non tanti, troppi punti interrogativi. Nelle ultime 24 ore gli investigatori stanno intensificando le loro attenzioni sui rapporti interpersonali, più che professionali, dell’imprenditore di 54 anni trovato morto all’interno della sua auto posteggiata sabato scorso in viale Regione Siciliana, nella bretella sottostante la A29 in direzione in direzione Trapani.

Mentre si attendono gli esami tossicologici e dei tessuti prelevati nel corso dell’autopsia, la famiglia dell’architetto continua a ripetere di essere convinta che si tratti di omicidio, gli inquirenti invece propendono per la pista del suicidio.

Gli agenti della squadra mobile stanno setacciando telefoni, computer e agende dell’uomo il cui cadavere è stato ritrovato con una fascetta da elettricista stretta attorno al collo e agganciata all’asta del poggiatesta. Continuano ad essere ascoltate le persone vicine ad Onorato che, per la sua professione e per il fatto di essere legato in matrimonio all’europarlamentare Francesca Donato, aveva costruito una fitta rete di rapporti e conoscenze.