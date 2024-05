Palermo, la polizia indaga su una zona dell'Addaura in cui è andato l'architetto Onorato poco prima di morire

Gli agenti della squadra mobile sono andati oggi nella zona dell’Addaura, a Palermo, in un punto in cui sarebbe passato poco prima di morire l’architetto Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto nella sua auto, una Range Rover, con una fascetta al collo, nel primo pomeriggio di sabato scorso, 25 maggio. Pare che Onorato sia passato da lì, prima di andare sulla circonvallazione, nel tratto che costeggia l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, dove è stato trovato senza vita dalla moglie, l’eurodeputata della Dc Francesca Donato, e dalla figlia Carolina di 21 anni. Gli agenti hanno chiesto a chi abita lì, dove ci sarebbe anche la casa in cui abitavano in passato i genitori di Onorato, se è stato notato l’architetto e se fosse agitato.